STMicroelectronics :TomTom et STMicroelectronics proposent un ensemble d'outils et de services de géolocalisation à la pointe de l'innovation

Composée d'éléments matériels et logiciels, cette offre associe des cartes de développement à la technologie de positionnement de ST, ainsi que des logiciels dédiés pour la connexion aux services en ligne de TomTom



Les éléments matériels et logiciels seront disponibles sur le site de ST.com d'ici octobre 2018



TechCrunch Disrupt SF, San Francisco, le 5 septembre 2018 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et TomTom (TOM2), le spécialiste indépendant des technologies de géolocalisation, annoncent ce jour un ensemble d'outils accessibles dans l'environnement de développement ouvert STM32* conçus pour se connecter directement aux interfaces (API) de cartographie TomTom Maps pour les services de géolocalisation, de suivi et de cartographie en vue d'accélérer la conception de produits, tout en réduisant les délais de mise sur le marché et en abaissant les coûts de développement pour les développeurs.

Cette panoplie d'outils unique en son genre se compose d'une carte hôte STM32 Discovery pour la connectivité 2G/3G entre les réseaux cellulaires et le cloud, d'une carte d'extension GNSS basée sur la technologie de navigation par satellite Teseo mise au point par ST, et d'un ensemble de fonctions logicielles pour la connexion des noeuds Internet des objets (IoT) à différentes interfaces de cartographie TomTom Maps via un réseau cellulaire. Avec cette offre qui combine matériel et logiciel et un compte chez TomTom, les développeurs peuvent rapidement ajouter des services de géolocalisation à leurs applications conçues pour l'Internet des objets et les villes connectées (Smart City). Parmi ces services figurent la traduction de coordonnées GPS en nom de rue à l'intérieur d'une carte (géocodage inverse), la récupération de points d'intérêts proches et la génération d'indications de navigation précises.

Anders Truelsen, directeur général de l'Enterprise Business Unit de TomTom, a déclaré : « Nous avons associé nos technologies de géolocalisation et de cartographie aux composants électroniques et d'expertise système de ST pour créer une offre unique qui permet d'accéder facilement aux interfaces de cartographie TomTom Maps, et grâce à laquelle les développeurs peuvent créer plus rapidement et plus efficacement d'excellentes applications dotées d'une fonction de géolocalisation. »

« Dans le cadre des efforts entrepris pour faciliter le développement de produits de géolocalisation, notre collaboration avec TomTom s'est appuyée sur les compétences respectives de chaque entreprise pour constituer une panoplie personnalisée d'outils logiciels et matériels qui est déjà entièrement intégrée aux services cloud de TomTom et autour de notre écosystème de développement STM32 », a déclaré Alessandro Cremonesi, Group vice-president, STMicroelectronics. « Ces outils permettent aux services de géolocalisation natifs basés sur des microcontrôleurs STM32 d'accélérer le développement de solutions Géo-IoT pour la gestion de flottes, le suivi d'actifs et de nombreux autres services dont les performances reposent sur la détection rapide et précise de la position. »

Outre les microcontrôleurs Arm® Cortex®-M de la famille STM32, les outils de développement proposés s'appuient sur Teseo, le récepteur de positionnement multiconstellations de ST éprouvé sur le marché, pour exécuter les opérations de positionnement, telles que le suivi, l'acquisition, la navigation et la génération de données.

Dans le domaine des services et des données de cartographie, les entreprises de technologie, les fournisseurs de systèmes d'informations géographiques (SIG), les agences gouvernementales et les organismes chargés de la circulation routière du monde entier font confiance à TomTom pour réaliser des produits cartographiques de pointe qui rendent disponible des applications géolocalisées.

*STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l'UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

Arm et Cortex sont des marques déposées d'Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos de TomTom

TomTom est à l'initiative de l'appareil de navigation simple à utiliser, l'une des inventions les plus influentes de tous les temps. Depuis lors, nous sommes passés d'une start-up à une entreprise technologique mondiale.

Nous concevons et développons des produits, logiciels et services de navigation innovants qui alimentent des centaines de millions d'applications à travers le monde. Cela inclut les technologies de géolocalisation et de cartographie leaders de l'industrie, les solutions de navigation automobile intégrées, des appareils et applications de navigation personnelle, ainsi que les services de gestion de flotte télématique et de voiture connectée les plus avancés.

En combinant notre expertise en R&D avec des partenariats commerciaux et technologiques,

nous continuons à façonner l'avenir, ouvrant la voie à la conduite autonome,

à la mobilité intelligente et aux villes plus intelligentes.

Notre siège social est basé à Amsterdam, avec des bureaux dans 37 pays. Notre couverture de cartes numériques s'étend sur 142 pays, et notre service d'information trafic hyper-détaillé en temps réel TomTom Traffic est disponible pour plus de 5 milliards de personnes dans 69 pays.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

