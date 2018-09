STMicroelectronics : annonce un nouveau circuit sécurisé pour appareils mobiles intégrant dans la même puce un contrôleur NFC, un élément sécurisé et une SIM embarquée (eSIM)

Le circuit monopuce ST54J associe trois fonctions pour accélérer les performances, réduire le coût de la nomenclature et minimiser l'espace occupé sur les cartes électroniques

Cette solution simplifie les paiements mobiles, l'achat de billets électroniques et le provisionnement à distance des abonnements multi-opérateurs

Les fonctions eSIM et eSE sont prises en charge par un écosystème logiciel tiers certifié, testé et validé qui couvre l'ensemble des profils de clients dans le monde entier

Genève, le 28 septembre 2018 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce sous la référence ST54J une nouvelle solution sécurisée pour appareils mobiles hautement intégrée ; le circuit ST54J se compose en effet d'un contrôleur de communications sans contact NFC (Near-Field Communication), d'un élément sécurisé SE (Secure Element) et d'une SIM embarquée (eSIM). Le haut niveau d'intégration dont dispose ce composant augmente les performances des terminaux mobiles et connectés à Internet (IoT), tout en bénéficiant du vaste écosystème de partenaires logiciels de ST. Il offre ainsi aux utilisateurs une plus grande facilité lors des paiements mobiles et des transactions de type billets électroniques, ainsi qu'un accès à de multiples abonnements opérateurs.

« À l'heure où les terminaux mobiles exigent plus de sécurité et de connectivité dans un espace de plus en plus réduit, le ST54J aidera les designers à simplifier leurs développements et à minimiser le coût de la nomenclature », a déclaré Laurent Degauque, Directeur Marketing, Division Microcontrôleurs sécurisés, STMicroelectronics. « L'écosystème établi entre ST et ses partenaires logiciels permet d'accéder à des solutions eSIM et eSE certifiées GSMA-SAS et EMVCo. Leurs interopérabilités ont également été testées et validées avec de nombreux opérateurs de réseaux mobiles (MNO), des profils personnalisés et des fournisseurs d'applications à travers le monde. »

Basé sur la quatrième génération d'éléments sécurisés largement déployés, le ST54J assure une communication sans contact optimisée en éliminant les échanges de données inter-circuits. L'utilisation d'un coeur dernière génération plus performant permet d'accélérer les transactions sans contact avec les terminaux mobiles et améliore l'itinérance grâce au support des protocoles cryptographiques utilisés dans le monde entier, notamment FeliCa® et MIFARE®.

La flexibilité de conception et de conditionnement découle des économies d'espace inhérentes à l'intégration de trois fonctions clés sur une seule puce. En outre, ST a utilisé sa technologie « booster » pour améliorer les performances du contrôleur NFC et ainsi établir des connexions sans contact robustes avec une antenne de petite taille, ce qui permet aux concepteurs de bénéficier d'une liberté accrue pour gérer l'espace disponible à l'intérieur de l'appareil tout en minimisant l'épaisseur des smartphones de nouvelle génération.

Le ST54J livré aux clients de ST comporte le firmware NFC et le système d'exploitation pour éléments sécurisés GlobalPlatform V2.3 qui assure les meilleures performances de chiffrement et une interopérabilité optimale avec les eSIM. Le système d'exploitation permet également de créer des configurations flexibles pour prendre en charge les fonctionnalités de l'élément sécurisé eSE seul ou combiné aux autres composants. Enfin, en tant que premier fabricant de circuits intégrés homologué par la GSMA pour personnaliser des cartes eSIM pour appareils mobiles et connectés à Internet (IoT) en boîtier WLCSP, ST peut raccourcir la chaîne logistique et accélérer la livraison aux fabricants.

Les échantillons du système sur puce ST54J sont actuellement réservés aux clients qualifiés. Contactez votre bureau de vente ST pour toute demande de tarifs et d'échantillons.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.st.com/st54j

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

