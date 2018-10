STMicroelectronics : et Fidesmo sécurisent les transactions sans contact des produits électroniques nomades avec une solution de paiement complète

En associant un élément de sécurité matériel et une technologie NFC propriétaire,

le circuit intégré STPay-Boost atteint des performances sans contact élevées ;

La plateforme de personnalisation/tokenisation à distance de Fidesmo complète la solution pour créer un système sur puce de paiement clé-en-main ;

Le format en boîtier unique compact utilisé convient idéalement aux montres, bracelets et bijoux connectés, comme le confirme Kronaby, fabricant suédois de montres connectées hybrides.

Genève (Suisse) et Stockholm (Suède), le 17 octobre 2018 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Fidesmo, développeur de services sans contact et fabricant de cartes Mastercard agréé au plan mondial, annoncent la création d'une solution active clé-en-main permettant d'effectuer des transactions sécurisées en mode sans contact pour des montres connectées et autres technologies électroniques nomades (wearables).

Le système sur puce (SoC) de paiement complet est architecturé autour du circuit intégré STPay-Boost de ST ; composé d'une part, d'un élément de sécurité matériel chargé de protéger les transactions et d'autre part, d'un contrôleur sans contact qui, en embarquant la technologie brevetée Active-Boost, permet de maintenir des connexions NFC fiables, même dans les appareils intégrant des matériaux métalliques. Son encombrement compact facilite son intégration dans les produits wearables.

La plateforme de tokenisation digitale MasterCard MDES de Fidesmo enrichit la solution en permettant à l'utilisateur de charger les données personnelles nécessaires pour réaliser des paiements. D'utilisation aisée, la technologie OTA (Over-The-Air) assure aux utilisateurs une grande facilité de personnalisation et ce, sans équipement particulier.

« Le système sur puce STPay-Boost associe l'élément sécurisé et la technologie active sans contact haute performance de ST pour former une solution de paiement mono-circuit sans équivalent qui s'adapte aux contraintes de conception des wearables », a déclaré Laurent Degauque, directeur du marketing, Division Microcontrôleurs sécurisés, STMicroelectronics. « La plateforme de personnalisation de Fidesmo apporte l'ingrédient essentiel à la création d'une solution de paiement clé-en-main que les fabricants d'appareils pourront utiliser sans difficulté, moyennant un effort d'ingénierie et de certification minime. »

« La coopération avec STMicroelectronics nous ouvre un nouveau marché grâce à la prise en charge d'éléments sécurisés légers et de haute performance, tout en nous permettant d'élargir les choix proposés à nos clients », a déclaré Mattias Eld, CEO de Fidesmo. « Ensemble, nous avons créé une offre unique qui aura à n'en pas douter un fort impact sur le marché des montres hybrides et favorisera l'émergence de nouveaux produits à la pointe de l'innovation, tels que les bracelets, porte-clés et autres bijoux connectés. »

Kronaby, fabricant suédois de montres hybrides connectées basé à Malmö, a intégré le circuit STPay-Boost dans son portefeuille de montres pour hommes et femmes qui se distinguent par des caractéristiques telles que l'absence de recharge et le filtrage des notifications. Grâce au système sur puce avec tokenisation de Fidesmo, les montres Kronaby peuvent prendre en charge une multitude de services tels que les paiements, le contrôle d'accès, les transports et les cartes de fidélité.

Jonas Morän, Global Product Manager chez Kronaby, a déclaré : « Nous avons réussi à créer une expérience utilisateur intuitive et parfaitement fluide grâce à la possibilité de communiquer avec l'élément sécurisé de la montre via une liaison Bluetooth. De plus, les hautes performances sans fil et la compacité du circuit de ST/Fidesmo nous apportent une liberté supplémentaire pour réaliser des montres élégantes qui disposent de solides atouts pour s'imposer sur les marchés que nous ciblons. »

Les puces STPay-Boost avec personnalisation Fidesmo par liaison OTA sont en cours d'échantillonnage pour certains clients ; elles devraient entrer en production en novembre 2018 au prix unitaire de 3,50 dollars pour des commandes de 1 000 pièces (hors licence Fidesmo).

Notes pour le rédacteur :

Le système sur puce de paiement sans contact clé-en-main architecturé autour du circuit STPay-Boost simplifie considérablement les défis technologiques que doivent relever les concepteurs d'appareils wearables, tant sur le plan des dimensions réduites que de l'atténuation du signal par les matériaux métalliques. Il rationalise également la transition entre la phase de développement et la production.

Avantage décisif, la sécurité déjà éprouvée bénéficie de l'association de l'application de paiement STPay et de l'élément sécurisé de ST associé à un système d'exploitation (OS) Java sécurisé, ce qui évite de développer ou d'intégrer une solution de paiement séparément. Grâce aux certificats de sécurité dont dispose la solution, seule une certification fonctionnelle de base des nouveaux produits est requise.

Par ailleurs, les fabricants peuvent créer une gamme complète de produits dotés d'une fonction de paiement et qui intègrent le même système sur puce, ce qui simplifie la gestion des achats et des stocks.

La personnalisation par l'utilisateur final en mode OTA s'appuie sur la plateforme de personnalisation de Fidesmo et simplifie la gestion de la chaîne d'approvisionnement des fabricants d'appareils en éliminant les opérations de personnalisation. Par ailleurs la personnalisation des produits ne nécessite pas d'accessoires, d'adaptateur ou de câble de branchement.

Outre l'amélioration de l'expérience utilisateur, la technologie propriétaire de modulation de charge active développée par ST pour doper les performances en mode sans contact simplifie la conception RF et accélère la mise sur le marché en assurant des performances supérieures moyennant une optimisation du circuit minime, voire nulle. Une antenne de petites dimensions capable de maintenir une liaison sans fil fiable et robuste réduit l'encombrement et la consommation d'énergie du produit, avec à la clé une durée de vie allongée de la batterie.

Kronaby est une marque contemporaine de montres connectées basée en Suède. En alliant travaux techniques d'envergure mondiale, design scandinave ultramoderne et tradition horlogère suisse, nous sommes parvenus à concevoir une nouvelle génération de montres. La première collection se compose de quatre modèles classiques, Apex, Sekel, Nord et Carat, déclinés en 50 variantes possédant chacune des caractéristiques spécifiques et spécialement conçues pour répondre aux exigences de chaque utilisateur au cours des prochaines années. Kronaby est disponible sur www.kronaby.com et dans une sélection de magasins en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon et aux Émirats arabes unis.

À propos de Fidesmo

Fidesmo permet d'ajouter des services de paiement et d'autres fonctionnalités sans contact, tels que pour les transports en commun, clés de bureau/d'hôtel et programmes de fidélisation, dans une seule carte ou un appareil électronique nomade (wearable).

Fidesmo fournit un processus d'intégration simplifié grâce auquel les fabricants peuvent ajouter des services sans contact à leurs appareils, et les prestataires de services sans contact distribuer leurs services sur de nombreux appareils sans ajout matériel. Fournisseur agréé par Mastercard au plan mondial, Fidesmo figure dans l'annuaire Engage IoT de MasterCard et compte parmi ses clients Telia Company et Sunfleet.

Fondée en 2013, Fidesmo est basée à Stockholm et dispose de bureaux de R&D à Madrid. Pour en savoir plus : www.fidesmo.com.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

