STMicroelectronics : intègre les indices DJSI Monde et Europe

24/09/2018 | 16:36

STMicroelectronics annonce ce lundi son entrée dans les indices développement durable du Dow Jones (DJSI, Dow Jones Sustainability Index) pour le Monde et l'Europe.



Ces indices récompensent les entreprises qui affichent le plus haut niveau de performance en matière de développement durable dans le monde. Revendiquant un score total de 81 points sur 100, STMicroelectronics précise se classer dans le Top 10% des fabricants mondiaux de semiconducteurs invités à participer au DJSI.



'Depuis plus de 25 ans, le développement durable fait partie intégrante de la culture de ST et demeure un élément-clé pour notre croissance durable et rentable. L'intégration aux indices DJSI récompense notre engagement de longue date à mener nos activités selon une approche responsable et témoigne de notre performance dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'éthique, de l'innovation, de la qualité, de l'environnement ou de pratiques sociales', déclare Jean-Marc Chéry, Président et CEO de STMicroelectronics.





