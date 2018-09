STMicroelectronics : intègre les indices Dow Jones Sustainability « Monde » et « Europe »

Genève, le 24 septembre 2018 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce aujourd'hui son entrée dans les indices développement durable du Dow Jones (DJSI - Dow Jones Sustainability Index) pour le Monde et l'Europe.

Les indices DJSI « Monde » et « Europe » sont calculés à partir de ceux du Dow Jones de Standard & Poor's et RobecoSAM ; ils récompensent les entreprises qui affichent le plus haut niveau de performance en matière de développement durable dans le monde. Avec un score total de 81 points sur 100, STMicroelectronics se classe dans le Top 10 % des fabricants mondiaux de semiconducteurs invités à participer au DJSI.

Jean-Marc Chéry, Président et CEO de STMicroelectronics, a déclaré : « Depuis plus de 25 ans, le développement durable fait partie intégrante de la culture de ST et demeure un élément-clé pour notre croissance durable et rentable. L'intégration aux indices DJSI récompense notre engagement de longue date à mener nos activités selon une approche responsable et témoigne de notre performance dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'éthique, de l'innovation, de la qualité, de l'environnement ou de pratiques sociales. »

Le classement DJSI repose sur l'analyse en profondeur de la stabilité économique, des performances sociales et environnementales de plus de 2 000 groupes internationaux, mais également sur l'évaluation de nombreux critères tels que la gouvernance d'entreprise, la relation clients, la politique environnementale, les conditions de travail et les initiatives sociales, sans oublier l'analyse de la couverture médiatique et les retours de différentes parties prenantes.

Une version en ligne du rapport sur le développement durable de ST est disponible ici.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

L'indice S&P Dow Jones est une référence dans le domaine du développement durable. L'indice DJSI Monde est le plus ancien indice mondial dont la vocation est de suivre les entreprises à la pointe du développement durable en s'appuyant sur l'analyse effectuée par le cabinet RobecoSAM des entreprises les plus performantes sur le plan économique, environnemental et social (critères ESG) et en utilisant la robuste méthodologie des indices S&P DJSI. Fondée en 1995, RobecoSAM est une société d'investissement spécialisée exclusivement dans l'investissement durable. Elle propose des services en matière de gestion d'actifs, d'indices, l'investissement et l'analyse d'impact, d'évaluation de durabilité et de benchmarking.

