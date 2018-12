PR N°T4124R

STMicroelectronics lance auprès des start-up françaises l' « Open Innovation Challenge » basé sur l'écosystème complet de développement STM32

ST coopère avec Business France pour stimuler la créativité et la culture de projets innovants.

Le prix comprendra un espace de travail, du coaching et l'accès à la technologie de ST .

Lancement du concours au salon CES 2019.

Genève, le 20 décembre 2018 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce le lancement de l' « Open Innovation Challenge » destiné aux start-up à l'occasion du Consumer Electronics Show®. Ce concours qui couvre la totalité du portefeuille de produits de ST dont la plateforme-phare de microcontrôleurs STM32, a pour objectif de promouvoir la technologie et les solutions développées par ST auprès des fondateurs et des développeurs de start-up de la French Tech, basés en France et à l'étranger. Par ailleurs, le concours permet de bénéficier du support de Business France en matière de développement et de promotion, ainsi que de Wirate, un leader français du Crowdrating, expert en technologie d'évaluation des start-up.

Les inscriptions à l' « Open Innovation Challenge » seront ouvertes jusqu'au 31 mai 2019 et requièrent la présentation de plusieurs éléments clés afin de permettre l'évaluation des projets. Le concours exclut la soumission d'applications qui concernent les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du spatial.

Le projet soumis doit comprendre une description (présentation ou vidéo), la liste des membres de l'équipe, ainsi que leurs parcours et fonctions dans le cadre du projet, une feuille de route/un plan de développement, ainsi que l'adresse d'un site Internet (disposant au moins des éléments de base d'un site d'entreprise). En juin 2019, un jury composé de dirigeants de ST sélectionnera et dévoilera le nom du gagnant du concours, suite à l'évaluation des innovations et approches techniques soumises, ainsi que du caractère durable de chaque projet, de son potentiel commercial et de son originalité.

Le gagnant du concours bénéficiera d'avantages tangibles et intangibles d'une valeur équivalente à plus de 50 000 euros, notamment :

un espace de travail accessible gratuitement dans certains sites ST en France pendant 2 ans ;

l'accès et l'accompagnement privilégié d'experts commerciaux et techniques spécialisés dans les technologies ST ;

des accords commerciaux préférentiels concernant les composants ST pour les premières commandes ;

les caractéristiques et les avantages de l'écosystème STM32, dont la plateforme de développement ST, les cartes Nucleo, les kits de découverte, les cartes d'extension et IoT, qui aident les start-up à lancer rapidement leurs prototypes ;

l'accès à la communauté ST de concepteurs, qui procure des conseils et retours d'information en matière de développement, en plus d'une grande exposition à l'ensemble de la communauté STM32 ;

la certification au programme ST Partner ;

des opportunités avec les partenaires de ST, notamment sur le plan de l'industrialisation des produits conçus dans le cadre du concours.

Les participants doivent s'inscrire avant le 31 mai 2019 sur la page STM32 Open Innovation Challenge gérée par Wirate. Les résultats seront annoncés en juin 2019.

Pour plus d'informations sur le concours, veuillez contacter stm32emea@st.com ou nous rejoindre au salon CES de Las Vegas sur le stand Business France (Eureka Park, Hall G, Sands Expo) le 9 janvier 2019 à partir de 17h45 (heure locale).

STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l'UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06. 75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

