STMicroelectronics présente ses solutions et ses technologies avancées pour applications de nouvelle génération au CES 2019

Dans sa suite privée, ST présentera plus de 60 démonstrations mettant en valeur ses solutions pour les applications industrielles, automobiles et d'électronique personnelle, ainsi que pour les infrastructures informatiques et de communications.

Avec la technologie ST, les entreprises peuvent réaliser des applications qui établissent la référence en matière de performances, de fiabilité, d'efficacité énergétique, de sécurité et de simplicité d'emploi.

Plusieurs présentations seront dédiées à l'intelligence artificielle (IA) qui utilisent des réseaux neuronaux à base de microcontrôleurs STM32.

Genève (Suisse), le 07 janvier 2019 - À l'occasion du salon Consumer Electronics Show (CES) qui se tient à Las Vegas du 8 au 10 janvier, STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, présente une vaste vitrine de ses nouvelles technologies. Dans sa suite privée (dont l'accès est réservé à ses clients et partenaires privilégiés), ST dévoilera une large gamme de cas d'utilisation de produits et technologies conçus pour créer les applications de nouvelle génération les plus utiles et les plus précieuses dans les secteurs de la mobilité, de l'industrie, de l'électronique personnelle et des infrastructures.

Parmi les temps forts de ce salon, le laboratoire dédié aux développeurs d'applications utilisant l'intelligence artificielle (IA) montrera comment ST fait fonctionner les réseaux neuronaux de manière simple, rapide et optimisée en s'appuyant sur sa famille de microcontrôleurs (MCU) STM32 leaders sur le marché.

D'autres présentations seront consacrées aux applications industrielles. À titre d'exemple, ST exposera une gamme de solutions pour commandes de moteurs, capteurs industriels, microcontrôleurs (également utilisés pour la commande des moteurs) et autres produits de sécurité conformes à la norme de sécurité SIL (Safety Integrity Level) qui répondent aux exigences présentes et futures des applications industrielles, automobiles, personnelles et connectées à l'Internet des objets en matière de sécurité et de communications. Grâce à son vaste portefeuille et à son leadership dans les secteurs des microcontrôleurs, des capteurs, de la consommation d'énergie, des communications et des technologies microélectroniques sécurisées, ST s'appuiera sur nombreux exemples pour montrer à ses clients comment ils peuvent exploiter, communiquer et faire fonctionner leurs produits de manière à la fois sûre et fiable.

Dans sa suite privée, ST mettra également l'accent sur l'expérience acquise depuis plus de 30 ans dans les domaines de l'innovation et de la fiabilité au bénéfice de l'électronique automobile. Avec ses produits et solutions de Smart Driving, la conduite devient plus sûre, davantage respectueuse de l'environnement et mieux connectée grâce à l'association de nombreuses technologies qui supportent un large éventail d'applications automobiles, dont l'assistance avancée à la conduite (ADAS), les divertissements à bord (in-vehicle entertainment), la télématique et la connectivité (Telematics & Networking), les véhicules électriques, l'électromobilité, ainsi que l'électronique pour l'habitacle et le confort des passagers (Body & Convenience). Soulignant les innovations accomplies dans les technologies de fabrication en carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN), ST mettra l'accent sur la façon dont la Société permet aux fournisseurs et aux constructeurs automobiles d'entrer dans la nouvelle ère de l'électrification automobile, des systèmes de conduite avancés, de la sécurité et de la connectivité.

Concernant l'électronique personnelle, ST contribue à la création d'appareils de nouvelle génération en proposant des produits dont les caractéristiques sont conçues pour relever des défis clés. Plusieurs scénarios d'utilisation associés à l'électronique personnelle intégreront des capteurs de mouvement et d'environnement, des microphones, des micro-miroirs MEMS, des solutions de détection de la distance par mesure du temps de vol (Time-of-Flight) et des capteurs optiques qui permettent d'améliorer les performances, d'accroître l'efficacité énergétique et d'optimiser l'expérience des utilisateurs. Les microcontrôleurs sécurisés et les modules SIM embarqués (eSIM - embedded Subscriber Identity Module) montreront comment les données et les appareils peuvent être protégés de façon optimale, tandis que les produits de gestion de l'énergie et de l'alimentation électrique démontreront comment ST optimise son offre pour les appareils et solutions alimentés par batterie.

La suite privée dont dispose ST au CES 2019 est exclusivement accessible sur invitation. Les clients, représentants des médias, analystes et investisseurs sont invités à contacter leur interlocuteur habituel pour fixer un rendez-vous.

* STM32 est une marque déposée et/ou non déposée de STMicroelectronics International NV ou de ses filiales dans l'UE et/ou ailleurs. STM32 est enregistré auprès du US Patent and Trademark Office.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

