STMicroelectronics publie son rapport annuel sur le développement durable

Genève, le 22 mai 2019 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, publie ce jour l'édition 2019 de son rapport annuel consacré au développement durable. Cette 22ème édition revient en détail sur les faits marquants et les performances enregistrées par ST dans ce domaine au cours de l'année 2018. La Société présente ses ambitions et ses objectifs à l'horizon 2025 en ligne avec les dix principes du Pacte Mondial et les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies .

« Le développement durable fait partie intégrante des valeurs de STMicroelectronics et se reflète dans l'innovation que nous apportons à nos clients et consommateurs, ainsi que dans notre façon de travailler avec une équipe de 46 000 employés engagés et répartis dans le monde entier. Notre approche contribue à répondre aux enjeux liés à des environnements urbains de plus en plus denses, à des systèmes de mobilité plus complexes, mais aussi à relever des défis en matière de sécurité, de besoins croissants en énergie, de protection des données, de fabrication intelligente, et bien davantage. », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Notre engagement de longue date et les réalisations accomplies depuis plus de 20 ans ont valu à ST des distinctions en 2018. Je suis convaincu que notre stratégie de développement durable, à l'horizon 2025, nous permettra de saisir de nouvelles opportunités tout en continuant à minimiser les risques et en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes.»

Faits marquants de l'année 2018

Société et activité

Notre chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % en variation annuelle, un rythme supérieur à celui des marchés que nous servons. Notre stratégie produits a tiré parti de nos technologies propriétaires telles que nos technologies Imaging différenciées, celles du carbure de silicium (SiC), du nitrure de gallium (GaN) ou celles des microsystèmes électromécaniques (MEMS), pour n'en citer que quelques-unes ;

Au total, nous avons investi 1,4 milliard de dollars US en R&D en 2018 pour soutenir notre innovation ;

Nous avons intégré les indices de développement durable du Dow Jones (DJSI) "Monde" et "Europe". Avec un score total de 81 points sur 100, ST s'est hissé dans le top 10% des fabricants mondiaux de semiconducteurs invités à participer au DJSI ; et

50 % de nos nouveaux produits ont été reconnus comme des « technologies durables » de par leur écoconception et leur impact positif sur le plan environnemental ou sociétal, soit une hausse de 16 % par rapport à 2017.

Employés et communautés

Nous avons renforcé notre culture de la sécurité en insistant sur l'importance de comportements sans risque, ce qui a contribué à réduire le taux de gravité des incidents de 2,10 en 2017 à 1,8 en 2018 ;

L'indice d'engagement des employés a augmenté de 5 points par rapport à la dernière étude, avec 75 % de nos employés recommandant ST comme une entreprise où il fait bon travailler en 2018 ;

Nous avons étendu notre programme d'audit tierce-partie RBA ( Responsible Business Alliance ) à l'ensemble de nos sites de fabrication, l'une des étapes vers notre objectif 2025 ;

Nous avons renforcé le programme « Women in Leadership » avec pour objectif de recruter au minimum 20 % de femmes à des postes de management, tout en attirant de nouveaux talents, avec l'embauche de plus de la moitié des employés (hors production) ayant moins de cinq ans d'expérience ; et

Nous avons poursuivi nos activités en faveur de l'éducation avec 80 % d'initiatives bénévoles, en lien également avec notre programme dédié aux disciplines scientifiques (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques - STIM).

Environnement

Nous avons réalisé la transition avec succès vers la nouvelle norme ISO 14001:2015 pour l'ensemble de nos sites industriels, y compris notre site R&D de Grenoble (Isère) ;

Par rapport au niveau de référence de 2016, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre (GES) de près de 15 % et notre consommation d'énergie de plus de 19 % ;

Nous avons amélioré notre efficacité hydrique en réduisant notre consommation d'eau par unité de production de 5 % par rapport à 2017 et recyclé 41 % de l'eau consommée pour d'autres usages ;

Nous avons réutilisé, récupéré ou envoyé pour recyclage 93 % de nos déchets, dépassant ainsi notre objectif annuel de 90 % ; ce résultat nous maintient sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 95 % d'ici à 2025 ; et

Nous nous sommes profondément impliqués en faveur de la transition vers les énergies propres en nous engageant fermement à utiliser des énergies vertes de façon croissante dans nos activités de fabrication.

Pour télécharger le Rapport sur le développement durable 2019 (Performance 2018), cliquez ici (en anglais).

Pour de plus amples informations sur l'approche de ST en matière de développement durable, cliquez ici (en anglais).

Vous pouvez également lire l'article sur notre blog à l'adresse : https://blog.st.com/2019-sustainability-report/

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligentes qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2018, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,66 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Le Pacte Mondial des Nations Unies demande aux entreprises d'adopter, d'appuyer et de promulguer, dans leur sphère d'influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires : www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html

