STMicroelectronics : rentabilité améliorée au 3e trimestre

24/10/2018 | 08:06

STMicroelectronics publie pour le troisième trimestre un résultat net en hausse de 56,7% (en variation annuelle) à 369 millions de dollars, soit 41 cents par action, et une marge d'exploitation en amélioration de 270 points de base à 15,8%.



Le chiffre d'affaires net du fabricant de semi-conducteurs s'établit à 2,52 milliards de dollars, en hausse de 18,1% en variation annuelle et de 11,2% en variation séquentielle, un taux supérieur au point médian de ses prévisions de 10%.



'Sur la base de ses prévisions pour le quatrième trimestre, il prévoit une augmentation du chiffre d'affaires pour l'année 2018 d'environ 16% en variation annuelle, ce qui 'permettra également de solides améliorations de la marge d'exploitation et du résultat net'.



