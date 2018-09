STMicro : Oddo confirme son opinion et l'objectif

24/09/2018 | 11:41

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 24 E. Le bureau d'analyses souligne que cette année, STMicroelectronics semble ressortir comme un des grands gagnants en augmentant le contenu de ce qui est fourni à Apple.



' Au-delà de sa participation au capteur 3D, qui se retrouve aujourd'hui dans les 3 modèles (iPhone XS, XS max et XR) contre seulement un l'an dernier, le groupe fournit également (comme l'an dernier) une puce de power management pour l'écran OLED et nouveauté un microcontrôleur sécurisé qui est la base de la SIM embarquée (eSIM) ' indique Oddo.



' Nous estimons que ce lancement renforce la guidance d'une croissance séquentielle de 10% au T3 18 (+16.8% en annuel) et suggère une nouvelle croissance séquentielle au T4 18 grâce à la division AMS (qui contient l'activité imaging capteur 3D) ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.