STMicro : Crédit Suisse relève son objectif de cours

24/07/2020 | 10:59

Crédit Suisse relève son objectif de cours à 30 E (au lieu de 28 E) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



Le bureau d'analyses souligne que les résultats du 2ème trimestre sont meilleurs que prévu. ' Nous augmentons nos prévisions sur les ventes sur 2020 et 2021 et nos estimations du BPA de 3% / 2% et 8% / 6% avec des ventes de 9,46 milliards USD / 10,68 milliards USD et un BPA de 0,87 USD / 1,54 USD ' indique le bureau d'analyses.



' STMicro est en bonne voie pour atteindre son Objectif de ventes de 12 milliards de dollars d'ici le 2ème semestre 2022 ou 2023 '.



' Pour le 3ème trimestre et le 4ème trimestre, nous nous attendons à des ventes avec une croissance de 17% / 10% par trimestre à 2,45 milliards de dollars / 2,69 milliards de dollars. Cela se traduit par un chiffre d'affaires 2020 de 9,46 milliards de dollars (-1% en glissement annuel) ' rajoute Crédit Suisse.



