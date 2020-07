STMicro : Liberum reste à 'achat' après les résultats

24/07/2020 | 11:08

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 35 euros sur STMicroelectronics, estimant que le titre du fabricant de semi-conducteurs continue de se traiter avec une décote par rapport à ses pairs qui ne lui semble pas justifiée.



Le broker indique relever ses prévisions après des résultats de deuxième trimestre et des prévisions pour le second semestre meilleurs que prévu, s'attendant à ce que les revenus de STMicro continuent d'accélérer dans les trimestres à venir.



'Le problème Huawei semble contenu et nous prévoyons plus de 12 milliards de dollars de revenus en 2022', poursuit-il, estimant que la croissance est soutenue par la vigueur de nombre de domaines de produits, comme les microcontrôleurs ou les senseurs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.