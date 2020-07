STMICROELECTRONICS : Credit Suisse revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 28 euros à 30 euros et confirmé son opinion Surperformance sur STMicroelectronics après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études a rehaussé ses estimations pour 2020 et 2021 de 3% et 2% pour les ventes et de 8% et 6% pour le bénéfice par action. La valorisation est jugée raisonnable compte tenu de la forte dynamique des nouveaux produits et de l'amélioration du profil de marge.