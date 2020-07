STMICROELECTRONICS : a souffert au deuxième trimestre, mais anticipe une croissance au troisième

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMicroelectronics a publié un résultat net au deuxième trimestre 2020 de 90 millions de dollars, en baisse de 43,7% sur un an, soit 10 cents par action après dilution. Le résultat d'exploitation et la marge brute sont eux aussi en recul de 45,8% et 12,2% à 106 millions et 730 millions de dollars respectivement. Le chiffre d'affaires net a, lui, reculé de 4% en raison du repli de l'automobile, et s'établit à 2,09 milliards de dollars. Sur le semestre, il est en légère hausse, à 4,32 milliards (+1,6%), tiré par les produits analogiques, les produits Imaging et les microcontrôleurs.Sur les produits automobiles et discrets, le résultat d'exploitation a reculé de 77,5% à 16 millions de dollars, tout comme pour les produits analogiques, MEMS et Capteurs (-24,1% à 56 millions de dollars). Il a en revanche augmenté de de 160,6% à 117 millions de dollars pour les microcontrôleurs et circuits intégrés numériques.À la fin du deuxième trimestre, les stocks s'élevaient à 1,96 milliard de dollars, en hausse par rapport à 1,89 milliard de dollars au deuxième trimestre 2019. Et le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) était positif à 28 millions de dollars au deuxième trimestre, alors qu'il ressortait en négatif à 67 millions de dollars au deuxième trimestre 2019.Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, a déclaré : "En ce qui concerne le troisième trimestre, nous prévoyons une croissance séquentielle de notre chiffre d'affaires de 17,4 % au point médian de nos prévisions. Cette croissance sera tirée par les programmes engagés auprès de clients, les nouveaux produits et l'amélioration des conditions de marché. La marge brute devrait ressortir à 36,0 % au point médian de nos prévisions, comprenant environ 200 points de base de charges liées aux capacités de production inutilisées."Il a ensuite ajouté: "Nous conduirons la société sur la base d'un plan actualisé de chiffre d'affaires net pour l'exercice fiscal 2020 compris entre 9,25 milliards et 9,65 milliards de dollars avec une croissance au second semestre qui devrait être comprise entre 610 millions et 1,01 milliard de dollars par rapport au premier semestre."