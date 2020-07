STMICROELECTRONICS est plus optimiste sur ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les résultats moins mauvais de Texas Instruments mardi soir le suggéraient, le secteur des semi-conducteurs a mieux traversé (pour l'instant) qu’anticipé la crise du Covid-19. Son concurrent franco-italien, STMicroelectronics, a rehaussé ses objectifs 2020 et vise désormais un chiffre d'affaires net compris entre 9,25 milliards et 9,65 milliards de dollars contre de 8,8 à 9,5 milliards de dollars auparavant. Cette nouvelle prévision est plus optimiste que le consensus,qui s'élevait à 9,15 milliards de dollars.Du fait de ce relèvement, UBS anticipé une augmentation de 10% à 20% du consensus pour le résultat d'exploitation.En Bourse, l'action STMicroelectronics cède 0,41% à 26,60 euros, limitant ses gains à un peu plus de 11% depuis le début de l'année. Le groupe bénéficiera des programmes engagés auprès de clients, des nouveaux produits et de l'amélioration des conditions de marché.STMicroelectronics a déjà réalisé une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre. Le résultat d'exploitation a reculé de 45,8% à 106 millions, affichant ainsi une marge de 5,1%, en repli de 3,9 points. Le chiffre d'affaires net a, lui, reculé de 4% en raison du repli de l'automobile, et s'établit à 2,09 milliards de dollars. Il a dépassé de 5% les attentes.Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, a déclaré : "En ce qui concerne le troisième trimestre, nous prévoyons une croissance séquentielle de notre chiffre d'affaires de 17,4 % au point médian de nos prévisions.. La marge brute devrait ressortir à 36,0 % au point médian de nos prévisions, comprenant environ 200 points de base de charges liées aux capacités de production inutilisées."