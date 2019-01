Après une bonne année 2018, STMicroelectronics espère résister au ralentissement

Paris (awp/afp) - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a dévoilé jeudi de solides résultats pour 2018, salués par les investisseurs, mais anticipe un ralentissement du marché en ce début d'année.

"Notre chiffre d'affaires devrait baisser lors du premier trimestre, mais nous envisageons un retour de la croissance dès le second puis une accélération sur la seconde moitié de l'année", a dit le président du directoire et directeur général du groupe, Jean-Marc Chéry, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Le contexte s'annonce difficile pour l'ensemble du secteur, pris entre le ralentissement de l'économie chinoise d'une part et le recul, depuis plusieurs trimestres, du marché du smartphone, une situation qui a poussé le numéro un mondial du marché du semi-conducteur, le sud-coréen Samsung, à abaisser ses prévisions de résultats pour le dernier trimestre de l'exercice écoulé.

Le groupe franco-italien s'est en revanche bien sorti de cette période, avec une croissance de son activité de 7,4% sur les trois derniers mois de l'année, à 2,65 milliards de dollars, plus faible cependant que les trimestres précédents.

Sur l'ensemble de l'exercice, ST voit en effet ses ventes progresser de 15,8%, à 9,66 milliards de dollars, portées par "tous les produits du groupe", selon un communiqué du groupe, et une marge brute en amélioration de 0,7 point pour atteindre désormais 40% à 3,86 milliards de dollars.

Conséquence de cette bonne tendance, le groupe voit son bénéfice net progresser de 60,5% sur l'année, à 1,29 milliard d'euros.

Des résultats supérieurs aux attentes, très bien accueillis par les investisseurs, le cours du titre STMicroelectronics prenant 8,68% à 10H28 à la Bourse de Paris, à 13,59 euros, dans un marché en légère hausse de 0,56%.

Espoir de reprise au deuxième semestre

"Le 4e trimestre 2018 (est) supérieur aux attentes", ont souligné les analystes d'Oddo BHF.

Un constat partagé par ceux de Bryan Garnier qui notent que "comme prévu", la division "produits automobiles et discrets" (petits composants, ndlr) a fait partie des principaux catalyseurs.

Le groupe profite notamment de très bons résultats dans la branche automobile et sur le segment des capteurs.

Cette tendance devrait se poursuivre cette année, estime ST, après un ralentissement au premier trimestre.

"Nous surveillerons de très près ce qui se passe sur le marché. Pour l'heure, nous n'avons pas de signe de déclin de notre marché sur l'année mais plutôt une croissance. Nous avons dans le même temps de véritables éléments de croissance qui nous permettront de continuer à être plus performants que le marché", a estimé M. Chéry.

Si ce dernier s'attend à un ralentissement sur le premier trimestre, il s'est montré nettement plus positif pour la suite, se disant "confiant en une accélération sur la seconde moitié de l'année" du chiffre d'affaires du groupe.

Concernant ses perspectives, STMicroelectronics anticipe une baisse de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre de 5,7% (et -20,7% comparé aux trois mois précédents) "à plus ou moins 350 points de base", avec une marge brute de 39%, "à plus ou moins 200 points de base".

