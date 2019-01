STMicroelectronics: exercice faste en 2018, soucis pour la suite

Paris (awp/afp) - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 60,5% pour s'établir à 1,29 milliard de dollars (presque autant en francs suisses) sur l'ensemble de l'exercice 2018 mais anticipe une année à venir plus difficile compte tenu de "la dynamique défavorable" sur certains marchés.

Le chiffre d'affaires a de son côté progressé de 15,8% sur un an, à 9,66 milliards de dollars, porté par "tous les produits du groupe", a précisé ST dans un communiqué.

"Nous avons enregistré une croissance significative du chiffre d'affaires dans tous nos groupes produits, ainsi qu'une forte hausse de notre rentabilité et de notre flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation", s'est félicité le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

Sur les trois derniers mois de l'année, les ventes du groupe ont progressé de 7,4%, à 2,65 milliards de dollars, signe cependant du ralentissement général de l'industrie sur cette période.

La marge brute s'améliore de 0,7 point pour atteindre désormais 40% à 3,86 milliards de dollars.

ST profite d'une croissance sur l'ensemble de ses produits, avec notamment une hausse de 16,2% des ventes de ses "produits automobiles et discrets", premier secteur du groupe.

Concernant ses perspectives, STMicroelectronics anticipe une baisse de son chiffre d'affaires de 5,7% et 20,7% en base séquentielle "à plus ou moins 350 points de base", avec une marge brute de 39%, "à plus ou moins 200 points de base".

