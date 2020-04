Les grands magasins Stockmann rattrapés par la crise

"Malgré la forte croissance continue des boutiques en ligne de Stockmann et de Lindex ces dernières semaines, la croissance des ventes en ligne ne suffit pas à compenser l'énorme chute des volumes de clients", explique le management, qui a pris la décision de placer Stockmann Plc sous la protection du régime de restructuration des entreprises en difficultés. Les filiales du groupe, notamment les grands magasins Stockmann dans les pays baltes et Lindex, ne sont pas concernées par la procédure de restructuration.

La direction rappelle les efforts accomplis pour remettre le groupe en ordre de marche, avec des résultats probants en 2019. "Les choix stratégiques faits au printemps 2019 se sont avérés corrects, et les activités du groupe se sont développées comme prévu en 2019 et en janvier-février 2020", souligne-t-elle. Mais la dégradation de la situation à cause du Covid-19 a tout bouleversé. "Le conseil d'administration est convaincu qu'avec les initiatives déjà lancées, le groupe Stockmann dispose des bases requises pour une activité rentable", a souligné le président du conseil, Lauri Ratia.

L'évolution du compte de résultats de Stockmann

La demande de procédure de restructuration de Stockmann Plc a été déposée auprès du tribunal de district d'Helsinki le 6 avril 2020. Auparavant, l'entreprise en avait parlé avec son syndicat bancaire et certains autres créanciers importants. Les créanciers en question, qui représentent plus d'un cinquième des créanciers connus de l'entreprise, ont provisoirement fait part de leur soutien à cette demande. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour décider de l'éventuelle extension de la procédure de restructuration. Les résultats du 1er trimestre, qui seront présentés le 30 avril, seront l'occasion de faire un point plus précis.