Stora Enso Oyj : L'avertissement de Metsä plombe les papetiers scandinaves

Le contexte économique pèse sur le marché de la pâte à papier, notamment en Chine. C'est ainsi que Metsa justifie principalement la révision en baisse de ses anticipations, en y ajoutant une casse machine à Husum fin novembre, source de désorganisation de la production et de surcoûts pour réparer. Le résultat opérationnel du 4ème trimestre 2018 sera proche de celui du troisième trimestre, alors que le management espérait auparavant une progression. La situation en Chine a entraîné à la fois des livraisons moins élevées et une pression sur les prix.Toutefois, le marché mondial de la pâte à papier reste sain, tempère Metsa, ce qui n'empêche pas le titre de couler en séance, -9,6% à 5,405 EUR. La mention d'un marché compliqué en Chine entraîne aussi dans le rouge les concurrents Stora Enso (-5,7% à 10,43 EUR), Svenska Cellulosa (-4,5% à 71,50 SEK) et UPM-Kymmene (-3,6% à 22,57 EUR)