La période des résultats, un électrochoc pour les marchés, rappelle Evli

Les analystes ont rapidement ajusté leurs prévisions de résultats du troisième trimestre à la baisse, notamment en Europe, observe Evli dans sa dernière revue mensuelle. Les prévisions ont été ajustées à la baisse pour environ une entreprise sur quatre et en moyenne jusqu'à 10%, ce qui représente le plus important ajustement depuis février 2016. La croissance des bénéfices des sociétés du Stoxx 600 en 2018 devrait être de 7,7%. Et les bénéfices annuels devraient augmenter de 9,3%, écrit Tomas Hildebrandt, gérant senior en charge de la gestion institutionnelle d’actifs français.C'est en particulier les perspectives des constructeurs automobiles qui sont désormais considérées comme affaiblies.De plus, les résultats publiés varient considérablement : ils sont à la fois meilleurs et plus faibles que prévu. Il y a eut également de nombreuses surprises quant au développement des revenus.Cependant, les réactions des marchés ont été étonnamment négatives, y compris pour les entreprises dont les bénéfices ont dépassé les attentes mais dont la croissance des revenus est restée plus faible que prévu.Dans l'ensemble, maintenant que près de la moitié des entreprises ont publié leurs résultats, cette période semble plutôt propice aux États-Unis. En effet, 71% des entreprises ont dépassé les attentes des analystes en matière de résultats et elles les ont dépassées de 7% en moyenne.De plus, 58% des entreprises ont dépassé les recettes prévues. En Europe, les chiffres correspondants sont de 55%, 6,9% et 50%.