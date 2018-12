La pharma européenne n'est plus épargnée par le repli des marchés mondiaux

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs pharmaceutiques européennes reculent alors que le marché se replie sous l'effet de nouvelles tensions entre la Chine et les Etats-Unis et alors que les places boursières subissent un mouvement de vente généralisé. Auparavant épargnées par les mouvements de baisse de l'ensemble du marché - ainsi lorsque les investisseurs ont réagi aux problèmes relatifs à l'accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les valeurs pharmaceutiques se sont inscrites à contre-tendance en raison de leur dimension mondiale -, le secteur de la santé de l'indice Stoxx 600 s'inscrit maintenant en net recul. Tous les grands acteurs du secteur se replient: Novartis cède 1,8%, AstraZeneca perd 1,4%, Roche baisse de 1,5%, Sanofi abandonne 1,9%, GlaxoSmithKline fléchit de 1,6% et Bayer, de 2,6%.

-Donato Paolo Mancini, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

