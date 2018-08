Resume de l'actualite a 02H00 GMT (14/08)

A BORD DE L'AQUARIUS - L'Italie a refusé hier d'accueillir dans l'un de ses ports les 141 personnes secourues vendredi par le navire humanitaire Aquarius au large des côtes libyennes, en invitant la Grande-Bretagne et les autres pays de l'Union européenne à leur ouvrir leurs portes.

Le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée et opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF) navigue dans les eaux internationales entre Malte et l'Italie en attendant de connaître sa destination.

"Il ne peut pas aller où il veut, pas en Italie!", a tonné le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, lundi sur Twitter.

"Arrêtez les trafiquants d'êtres humains et leurs complices, #portsfermés et #coeursouverts", a poursuivi le dirigeant de la Ligue (extrême droite) en suggérant que l'Aquarius se rende en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou à Malte.

Malte a déjà refusé d'accueillir le bateau affrété par l'ONG et opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF). Le bateau navigue dans les eaux internationales entre les deux pays en attendant de connaître sa destination.

Le président du port de Sète-Frontignan et ancien ministre des Transports, Jean-Claude Gayssot, a fait savoir à SOS Méditerranée qu'il était prêt à accueillir l'Aquarius, avec à son bord les migrants secourus en mer au large des côtes libyennes.

---

KABOUL - Des unités des forces spéciales afghanes appuyées par des "conseillers" américains et des frappes aériennes tentent toujours de repousser l'offensive menée depuis vendredi par les taliban à Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan.

Alors que la situation reste confuse sur le terrain, les bilans des quatre jours de combats font état de centaines de morts et de blessés.

Cette offensive d'une ampleur sans précédent de la part des taliban depuis qu'ils ont brièvement pris, en 2015, une autre capitale provinciale, Kunduz, dans le nord du pays, est un coup dur pour le président Ashraf Ghani à l'approche des élections législatives d'octobre et pour ses espoirs d'ouverture de négociations de paix.

Les insurgés islamistes se sont emparés de plusieurs quartiers du nord et de l'ouest de Ghazni, où selon des responsables afghans, des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués ou sont portés disparus.

---

ISTANBUL/WASHINGTON - Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, s'est entretenu lundi avec l'ambassadeur de la Turquie aux Etats-Unis sur le cas du pasteur américain Andrew Brunson, soupçonné de terrorisme par Ankara et actuellement placé en résidence surveillée.

Après avoir passé près de 20 mois dans une prison turque, Andrew Brunson a été placé en résidence surveillée en juillet par un tribunal. Depuis lors, Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont appelé à plusieurs reprises à sa libération. Ankara a déclaré que la décision incombait aux tribunaux.

Le président américain a annoncé vendredi un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux Etats-Unis, affirmant que les relations avec Ankara n'étaient "pas bonnes en ce moment".

Tombée en début de journée à 7,24 pour un dollar, la monnaie turque est par la suite remontée jusqu'à 6,40. Au moment de la clôture européenne, elle s'échangeait autour de 6,95 pour un dollar. La Bourse d'Istanbul a fini la journée en repli de 2,38%, après avoir cédé jusqu'à 6,85% en séance.

Les investisseurs ont été en partie rassurés par la promesse de la banque centrale de fournir toutes les liquidités nécessaires au système financier. Une assistance qui ne résoudra toutefois pas les problèmes de fond à l'origine des tensions actuelles.

Les difficultés de la Turquie font en outre craindre d'une part une extension des tensions à d'autres marchés émergents présentant les mêmes faiblesses, d'autre part un coût non négligeable pour certaines banques étrangères exposées au marché turc.

---

ANKARA - Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a exclu aujourd'hui toute confrontation militaire avec les Etats-Unis, tout en refusant l'ouverture de discussions directes entre les deux pays.

"Les responsables américains ont récemment parlé à tort et à travers de l'Iran... Ils parlent de guerre et de négociations... Ils exagèrent le risque de guerre avec l'Iran. Il n'y aura pas de guerre. Nous n'avons jamais commencé une guerre et ils ne se confronteront pas militairement à l'Iran", a-t-il déclaré dans un discours cité à la télévision d'Etat.

Après avoir dénoncé l'accord sur le nucléaire de 2015 et annoncé le rétablissement de sanctions contre l'Iran, Donald Trump s'est dit prêt il y a deux semaines à rencontrer les dirigeants iraniens sans pré-conditions pour améliorer les relations entre Washington et Téhéran.

---

Il avait déjà essuyé un refus de Malte et de l'Italie en juin alors qu'il transportait quelque 600 migrants à bord. Il avait dû passer plusieurs jours en mer avant qu'un pays, l'Espagne, accepte de le recevoir.

Cet épisode avait eu des répercussions dans toute l'Union européenne, creusant le fossé entre les partisans d'une ligne dure face à la question migratoire, et les défenseurs d'une solution européenne et coopérative. Il avait aussi suscité de vives tensions entre la France et l'Italie.

---

SEOUL - Les dirigeants des deux Corées se retrouveront le mois prochain à Pyongyang pour un nouveau sommet intercoréen, a annoncé ce matin le ministère sud-coréen de l'Unification.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés à deux reprises cette année, en avril pour un sommet puis en mai à l'occasion d'une rencontre qui n'avait pas été annoncée au préalable.

Les deux fois, ils se sont vus à Panmunjom, sur la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux pays. Ils s'étaient entendus pour que leur prochaine rencontre ait lieu cette fois à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

---

FRANCFORT - L'action Bayer a perdu jusqu'à 14% hier en Bourse de Francfort après la décision d'un jury américain condamnant Monsanto, que le groupe allemand vient de racheter, à payer 289 millions de dollars (253 millions d'euros) d'indemnités à un jardinier victime d'un cancer après avoir utilisé du Roundup, l'herbicide vedette de la marque.

Le titre du groupe allemand d'agrochimie cédait 11,1% à 83,00 euros à 14h30 GMT, la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600, alors en repli de 0,14%.

Bayer a mis 63 milliards de dollars sur la table pour prendre le contrôle de Monsanto, une opération qui attend encore le feu vert de certaines autorités antitrust concernées.

Le groupe américain a annoncé dès vendredi son intention de faire appel du jugement rendu par le jury californien dans le procès intenté par Dewayne Johnson, atteint d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer du système lymphatique, en phase terminale.