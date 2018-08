Resume de l'actualite a 16H00 GMT (13/08)

ISTANBUL - La livre turque est remontée ce lundi, après son plus bas record de 7,24 par dollar, la banque centrale de Turquie ayant annoncé qu'elle fournirait toute la liquidité nécessaire aux banques, mais la devise reste sous pression et sa chute continue à secouer les marchés mondiaux.

Le ministre des Finances, Berat Albayrak, dans un entretien au quotidien Hurriyet, avait indiqué que la Turquie mettrait en oeuvre un plan d'action économique à la suite de la chute de la monnaie nationale.

La banque centrale a déclaré dans la matinée qu'elle avait réduit de 250 points de base le co efficient de RO en livre turque pour toutes les échéances et abaissé de 400 points de base le coefficient de RO en devises jusqu'à trois ans d'échéance.

La livre turque a perdu plus de 40% face au dollar cette année en raison surtout des craintes que suscite l'influence qu'exerce le président Recep Tayyip Erdogan sur l'économie, de ses appels répétés à une baisse des taux et des tensions qui s'accumulent entre la Turquie et les Etats-Unis.

Erdogan, qui se qualifie lui-même d'"ennemi des taux d'intérêt", veut un crédit bancaire bon marché pour stimuler la croissance mais les investisseurs craignent une surchauffe de l'économie turque avec pour conséquence des lendemains qui déchantent.

---

ANKARA - Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a exclu aujourd'hui toute confrontation militaire avec les Etats-Unis, tout en refusant l'ouverture de discussions directes entre les deux pays.

"Les responsables américains ont récemment parlé à tort et à travers de l'Iran... Ils parlent de guerre et de négociations... Ils exagèrent le risque de guerre avec l'Iran. Il n'y aura pas de guerre. Nous n'avons jamais commencé une guerre et ils ne se confronteront pas militairement à l'Iran", a-t-il déclaré dans un discours cité à la télévision d'Etat.

Après avoir dénoncé l'accord sur le nucléaire de 2015 et annoncé le rétablissement de sanctions contre l'Iran, Donald Trump s'est dit prêt il y a deux semaines à rencontrer les dirigeants iraniens sans pré-conditions pour améliorer les relations entre Washington et Téhéran.

L'ayatollah Khamenei a rejeté ce midi la main tendue du président américain, précisant dans son intervention télévisée avoir formellement interdit la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis.

"L'Amérique n'a jamais respecté les promesses qu'elle fait pendant les négociations", a-t-il justifié. "Le retrait de l'Amérique de l'accord sur le nucléaire a fourni la preuve éclatante qu'on ne peut pas lui faire confiance."

Le guide de la Révolution iranienne, représentant l'aile dure du régime, a par ailleurs affirmé que l'économie iranienne était davantage pénalisée par la mauvaise gestion que par les sanctions américaines, une pique adressée au président Hassan Rohani, réputé plus modéré.

---

DJAKARTA - Le séisme qui a frappé le 5 août dernier l'île indonésienne de Lombok a fait plus de 430 morts et causé quelque 350 millions de dollars de dégâts matériels, selon un nouveau bilan communiqué en début d'après-midi par l'Agence indonésienne de prévention des catastrophes (BNPB).

Plus de 350.000 personnes ont parallèlement dû fuir leur foyer.

Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu sur place ce lundi, où il a réclamé une intensification des opérations de recherches et de secours, avec une priorité mise sur la localisation des disparus.

---

PARIS - Le port de Sète (Hérault) s'est dit prêt cet après-midi à accueillir les 141 migrants sauvés par l'Aquarius, le navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée qui s'est vu refuser l'accès aux côtes italiennes et maltaises pour la deuxième fois en quelques semaines.

Le président du port de Sète-Frontignan et ancien ministre des Transports, Jean-Claude Gayssot, a fait savoir à SOS Méditerranée qu'il était prêt à accueillir l'Aquarius, avec à son bord les migrants secourus en mer au large des côtes libyennes, a annoncé France Bleu Hérault.

Malte a refusé samedi, et l'Italie, cet après-midi, d'accueillir le bateau affrété par l'ONG et opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF). Le bateau navigue dans les eaux internationales entre les deux pays en attendant de connaître sa destination.

Il avait déjà essuyé un refus de Malte et de l'Italie en juin alors qu'il transportait quelque 600 migrants à bord. Il avait dû passer plusieurs jours en mer avant qu'un pays, l'Espagne, accepte de le recevoir.

Cet épisode avait eu des répercussions dans toute l'Union européenne, creusant le fossé entre les partisans d'une ligne dure face à la question migratoire, et les défenseurs d'une solution européenne et coopérative. Il avait aussi suscité de vives tensions entre la France et l'Italie.

---

MOSCOU - Un sommet à quatre sur la Syrie avec la participation de la Russie, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne est "prévu dans un avenir proche", a annoncé ce matin le ministère russe des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est attendu pour deux jours ce lundi à Ankara pour préparer cette rencontre, ajoute Moscou.

A BERLIN, la chancellerie allemande a annoncé en fin de matinée que le président russe serait reçu samedi prochain par Angela Merkel pour discuter notamment de la Syrie, mais aussi de l'Ukraine et de questions à liées à l'énergie.

---

SEOUL - Les dirigeants des deux Corées se retrouveront le mois prochain à Pyongyang pour un nouveau sommet intercoréen, a annoncé ce matin le ministère sud-coréen de l'Unification.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés à deux reprises cette année, en avril pour un sommet puis en mai à l'occasion d'une rencontre qui n'avait pas été annoncée au préalable.

Les deux fois, ils se sont vus à Panmunjom, sur la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux pays. Ils s'étaient entendus pour que leur prochaine rencontre ait lieu cette fois à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

---

FRANCFORT - L'action Bayer a perdu jusqu'à 14% aujourd'hui en Bourse de Francfort après la décision d'un jury américain condamnant Monsanto, que le groupe allemand vient de racheter, à payer 289 millions de dollars (253 millions d'euros) d'indemnités à un jardinier victime d'un cancer après avoir utilisé du Roundup, l'herbicide vedette de la marque.

Le titre du groupe allemand d'agrochimie cédait 11,1% à 83,00 euros à 14h30 GMT, la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600, alors en repli de 0,14%.

Bayer a mis 63 milliards de dollars sur la table pour prendre le contrôle de Monsanto, une opération qui attend encore le feu vert de certaines autorités antitrust concernées.

Le groupe américain a annoncé dès vendredi son intention de faire appel du jugement rendu par le jury californien dans le procès intenté par Dewayne Johnson, atteint d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer du système lymphatique, en phase terminale.