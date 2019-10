State Street Global Advisors lance le premier ETF ESG sur le Stoxx Europe 600

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors, le pôle de gestion d'actifs de State Street Corporation lance le SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF. Il s'agit du tout premier ETF ESG suivant l'indice STOXX Europe 600 et intégrant un filtre d'exclusion simple et transparent. Ce fonds a vocation à supprimer toute exposition aux armes controversées, au tabac et au charbon thermique ainsi qu'aux entreprises ne respectant pas les dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies. Le fonds est coté en Allemagne, en Italie et sur Euronext depuis le 30 septembre 2019.Les filtres d'exclusion appliqués par l'indice Stoxx 600 ESG-X (lancé en 2018) reposent sur les données de Sustainalytics, un fournisseur reconnu de notations ESG, qui analyse les valeurs en fonction des politiques d'investissement responsable des grands investisseurs internationaux et qui vise à réduire le risque de réputation et les risques idiosyncratiques.Le fonds, dont le TER est de 0,12 %, dispose d'un mécanisme de " Sortie rapide " qui lui permet de réagir rapidement aux polémiques sur les questions ESG. Si une entreprise de l'indice voit son niveau de risque de controverse calculé par Sustainalytics porté à 5 (risque élevé), elle sera retirée de l'indice dans les deux jours suivant l'annonce.Rebecca Chesworth, stratégiste senior - ETF Actions chez SPDR, a déclaré : " L'investissement durable n'est plus un segment de niche et est même devenu l'une des thématiques les plus dynamiques dans le développement des ETF en Europe. De plus, le paysage des ETF ESG évolue rapidement en raison du souhait des investisseurs d'intégrer les facteurs ESG dans les produits".