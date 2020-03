UBS anticipe un repli de 33% des bénéfices par action en Europe en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS incorpore dans ses estimations de bénéfice en Europe la prévision de récession profonde des économistes de la banque. Son modèle prévoit désormais une chute de 33% des bénéfices par action en 2020. Le stratège anticipe un rebond légèrement plus fort en 2021 que celui suggéré par son modèle (+25 % contre +18 %) car il pense que la forme de rebond des bénéfices sera probablement différente de celle des récessions précédentes. UBS obtient tout de même une baisse totale des bénéfices en 2020 et 2021 qui est similaire à celle enregistrée lors de la Grande Crise Financière (2008-10).Son nouvel objectif de fin d'année pour l'indice Stoxx 600 est de 340 points, soit un potentiel de hausse de 12 % par rapport à la clôture du mardi 24 mars. " La situation reste extrêmement fluide ", prévient le stratège.Son objectif dans le scénario optimiste est de 400 points et son objectif dans le scénario pessimiste est de 230 points. Le premier intègre un recul de 15% des bénéfices par action en 2020 et le second un chute de 41%. Dans les deux scénarios, ils rebondissent de 15% en 2021.