Ascension inflexible Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 12/11/2019 | 13:50

L’accalmie sur le commerce mondial a dynamisé les valeurs européennes dans un contexte où la détente monétaire constitue un pilier supplémentaire de soutien des marchés. Les composantes du Stoxx 600 valident globalement des trajectoires haussières, à l’image d’Iliad qui décolle de 30 % sur le dernier mois grâce à sa récente publication. Même cause, même conséquence pour le suédois Getinge (équipements médicaux) qui glane plus de 25% sur la même période de référence. Monte également sur le podium Fiat Chrysler, l’action italienne profite de son rapprochement avec Peugeot pour s’octroyer 24%. Le secteur automobile ressort, d’ailleurs, grand gagnant avec une hausse de 11.5%. En revanche, parmi les échecs mensuels, citons Nokia qui a généré une forte déception lors d’un profit warning. Les analystes l’ont fortement déclassée d’où une baisse de 30%. Graphiquement, en données journalières, les cours progressent continuellement depuis la base des 377 points. Les journées positives s’enchainent de manière historique pour amener l’indice aux 406 points. Les moyennes mobiles jours restent largement haussières et constituent un bon environnement pour l’extension du mouvement. Tout repli devrait être mis à profit pour se repositionner, ce qui devrait largement limiter les phases de consolidation. Il faudrait un retour marqué sous les 400 points pour fragiliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.