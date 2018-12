Configuration positive en W Envoyer par e-mail :

Les récents arbitrages sur le Stoxx Europe 600 mettent en avant la domination du secteur défensif des télécoms, à l’image d’Iliad qui depuis deux semaines progresse de 14%. La société vient, par ailleurs, de présenter sa nouvelle Freebox « Delta » révolutionnaire. A contrario, certains secteurs affichent toujours autant de fébrilité comme les équipementiers automobiles puisque Faurecia cède 22%. De son côté, l’allemand Zalando perd aussi 20% sur la même période, les investisseurs restant septiques sur la capacité maintenir ses marges dans le temps.



Graphiquement, en données journalières, les cours réalisent une configuration en W, validant un double contact sur le support des 350 points. L’aplatissement de la moyenne mobile 20 séances permet d’envisager la réduction de la pression vendeuse, ce qui pourrait faciliter une relance en direction des 367 points, dans un premier temps, puis, par extension, des 373 points. En revanche, un retour sur 350 points constituerait un signal très négatif.

La complexité des relations sino-américaines sur le commerce international fait succéder les phases d'euphorie aux périodes de méfiance. Les oscillations graphiques depuis plus d'un mois confirment ce doute chez les investisseurs. Néanmoins, le contexte de fin d'année pourrait permettre une relance complémentaire, ressemblant plus ou moins à un rallye de Noël.

