Les actions européennes développent un mouvement d’accélération puissant portant la performance 2020 à 3.5%, qui viennent compléter un parcours déjà très qualitatif sur 2019. Les craintes sanitaires ont largement été placées en marge des initiatives des acheteurs, préférant se concentrer sur les résultats prometteurs des entreprises. Parmi les 600 valeurs du Stoxx Europe, certaines trajectoires ressortent nettement haussières, comme Deutsche Bank qui gagne près de 40% depuis le début d’année, grâce à l’arrivée d’un nouveau partenaire financier. Ingenico bénéficie de l’Opa exercée sur elle pour glaner aussi 40%. Le danois Ambu monte également sur le podium des envolées, avec 33% de progression. Graphiquement en données journalières, les cours, après un test de la borne inférieure des 410 points, se sont vus propulsés tel un "effet catapulte" pour accéder au niveau historique des 430 points. Le retour des acheteurs fut donc soudain et efficace, redéfinissant ainsi un cadre psychologique de sérénité en mode Risk On.

Grace à cette nouvelle poussée indicielle, les zones d’alerte s’éloignent. Il faudrait un repli marqué sous les récents points bas (410 points), pour neutraliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

