En contact avec une zone pertinente Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 23/01/2019 | 08:52





Techniquement, en données quotidiennes, les cours viennent d’établir un V-bottom depuis la base des 330 points. Le chemin parcouru se veut qualitatif avec 30 points, soit 9% d’extension non-stop. L’identification de la figure montre que le marché tente de s’opposer à la poursuite du développement des tendances baissières de fond. Par conséquent, la zone des 357/361 points peut constituer un niveau pertinent où la confrontation directionnelle sera dominante. Si la puissance du courant acheteur entraîne un franchissement haussier, la cible supérieure des 370 points sera en ligne de mire. Dans le cas inverse, un repli se formera pour aller tester la ligne des 342 points.

Les investisseurs restent sur leur garde à l’approche de niveaux graphiques pertinents. La détente commerciale rajoutée à une situation de survente des actions européennes, ont permis une relance dynamique sur l’indice large européen. Ce mouvement de reprise a profité à une grande majorité de valeurs. Les plus performantes depuis le début de saison opèrent dans le secteur financier avec la hollandaise Adyen (monétique) qui progresse de 35% et l’anglaise Metro Bank (+30%). Ces progressions tranchent avec les baisses du secteur défensif des télécommunications, à l'image d'Iliad qui cède 12% ainsi que Telefonica (-10%) et Telecom Italia (-7%).Techniquement, en données quotidiennes, les cours viennent d’établir un V-bottom depuis la base des 330 points. Le chemin parcouru se veut qualitatif avec 30 points, soit 9% d’extension non-stop. L’identification de la figure montre que le marché tente de s’opposer à la poursuite du développement des tendances baissières de fond. Par conséquent, la zone des 357/361 points peut constituer un niveau pertinent où la confrontation directionnelle sera dominante. Si la puissance du courant acheteur entraîne un franchissement haussier, la cible supérieure des 370 points sera en ligne de mire. Dans le cas inverse, un repli se formera pour aller tester la ligne des 342 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.