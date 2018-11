Essoufflement du pullback Envoyer par e-mail :

Depuis début juillet, les valeurs européennes souffrent d’un environnement complexe avec les problèmes intrinsèques au continent (Brexit-Italie) et les perspectives d’un commerce mondial teinté de protectionnisme.Les arbitrages sectoriels ont été très marqués sur les trois derniers mois, les investisseurs privilégiant les secteurs plus défensifs. Les performances trimestrielles le prouvent : Nokia +11%, Ahold Delhaize et Sanofi +9% montent sur le podium des meilleurs parcours.Le récent rebond en forme de pullback connait un réel essoufflement à l'approche de la ligne des 367 points. Néanmoins, les cours restent au delà de la moyenne mobile 20 jours. Le maintien de la zone est déterminant pour la suite de la configuration. Un nouvel élan pourrait inciter les opérateurs à viser le ralliement des 373 points. Dans le cas inverse, un retour sur 352 points parait inéluctable.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.