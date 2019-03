L’Europe va donc bien Envoyer par e-mail :

Parmi les grands gagnants de cette reprise énergique, Zalando, le spécialiste des chaussures et des vêtements sur internet se redresse efficacement (+50%). La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 20 et 25% pour l’année en cours. Siapem grimpe également de 49%, grâce à de bonnes perspectives. La compagnie italienne, filiale d’ENI, œuvre dans l’industrie du forage.



Techniquement en données quotidiennes, le V-bottom a décuplé la force du mouvement acheteur. Depuis le point bas de fin décembre et le franchissement à la hausse de la moyenne mobile des 20 séances, le respect permanent de cette référence valide la détermination du courant acheteur. L’indice vient de franchir la résistance court terme des 375 points qui ouvre la voie aux 386 points. Il faudra un repli rapide sous 365 points pour annihiler, à brève échéance, les espoirs d’extension complémentaire. En attendant, la tendance haussière reste intacte

