La phase de correction neutralise la tendance CT Envoyer par e-mail :

La fin d’année s’annonce plus périlleuse pour le Stoxx Europe 600, après un mois de novembre caractérisé par un grand intêret en faveur des actifs risqués. Au cours du dernier mois la performance est revenue à zéro. Néanmoins, plusieurs dossiers se démarquent avec des parcours plus dynamiques. Bolsas Y Mercados Espanoles (+39.5%), cible d’Euronext, puis la hollandaise Qiagen ( 38%) constituent les gagnants sur les quatre dernières semaines . A l’inverse , Tullowoil chute de 36% après la déception procurée par la piètre qualité de sa découverte pétrolière. Techniquement, en données journalières, le décrochage de l’indice s’est trouvé bloqué par la moyenne mobile 50 jours. Les cours tentent un rebond dynamique grâce au retour des acheteurs.

Dans ce contexte de hausse de la volatilité, la neutralité reste de mise entre les deux bornes d’accélération que sont, à la hausse la ligne supérieure des 410 points ou à la baisse, le support situé à 397 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier

