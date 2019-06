Latéralisation graphique sous les plus hauts annuels Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 19/06/2019 | 17:35



Le Stoxx Europe 600 gagne plus de 6% depuis le point bas du 3 juin à 365 points. Ce mouvement ascendant lui permet de revenir à 7 points de son plus haut annuel.

Parmi les composantes, les récentes performances sont à mettre au crédit de Axel Springer (+11.3%) qui fait l’objet d’une offre par le fonds KKR. Swedish Orphan Biovitrum, la biotech suédoise progresse aussi de 9.5% ainsi qu’Imerys (9.4%). A l’inverse, l’allemande Siltronic cède plus de 17% sur la séquence hebdomadaire, suite à un profit warning.



Graphiquement, en données journalières, les cours recollent à la borne supérieure des 385 points. Le mouvement de reprise s’inscrit dans une plus large tendance de latéralisation avec comme résistance 391 points et sur la partie basse, la ligne des 370 points.

Cette phase d’hésitation devrait perdurer. Il faudrait une envolée au-delà des 391 points pour ouvrir de nouvelles cibles ambitieuses ou, au contraire, casser le support des 369 points pour que la configuration se dégrade.

L’indice élargi européen vient de connaître une forte poussée après les propos de Mario Draghi sur les possibilités de baisser prochainement les taux.Le Stoxx Europe 600 gagne plus de 6% depuis le point bas du 3 juin à 365 points. Ce mouvement ascendant lui permet de revenir à 7 points de son plus haut annuel.Parmi les composantes, les récentes performances sont à mettre au crédit de Axel Springer (+11.3%) qui fait l’objet d’une offre par le fonds KKR. Swedish Orphan Biovitrum, la biotech suédoise progresse aussi de 9.5% ainsi qu’Imerys (9.4%). A l’inverse, l’allemande Siltronic cède plus de 17% sur la séquence hebdomadaire, suite à un profit warning.Graphiquement, en données journalières, les cours recollent à la borne supérieure des 385 points. Le mouvement de reprise s’inscrit dans une plus large tendance de latéralisation avec comme résistance 391 points et sur la partie basse, la ligne des 370 points.Cette phase d’hésitation devrait perdurer. Il faudrait une envolée au-delà des 391 points pour ouvrir de nouvelles cibles ambitieuses ou, au contraire, casser le support des 369 points pour que la configuration se dégrade.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.