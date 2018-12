Le Stoxx trébuche avant Noël Envoyer par e-mail :

Les plus forts dégagements depuis le début décembre s’opèrent sur les françaises Altran (-24%) et Ingenico (-23%).

En revanche, le secteur para-médical se veut très résilient à la configuration actuelle, en réalisant des performances positives sur la même période de référence. Le danois Ambu et l’allemand Carl Zeiss Meditec se valorisent de plus de 17%.



Graphiquement, en données journalières, les cours creusent des plus bas à chaque relance baissière, caractéristique d’une tendance négative affirmée. La zone des 338 points coïncide avec des plus bas de fin 2016. Sauf un retournement haussier au-delà des 360 points, surprenant à ce stade de la configuration, l’indice garde le cap pour rejoindre la cible inférieure des 320 points.

