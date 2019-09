Le mur de 393 points difficile à franchir Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 25/09/2019 | 13:44

L’indice élargi européen (sans dividende réinvesti) vient d’entamer une phase de consolidation après avoir testé des récents plus hauts. Les tensions commerciales s’intensifiant, des prises de bénéfices viennent obérer la performance 2019 qui reste néanmoins à 14%. Sur le dernier mois glissant, l’indice prend 3.5%, intégrant d'excellents parcours mensuels, comme Umicore qui se valorise de 29%, ainsi que Casino (+28%) et l’anglaise NMC Health (+27%). Sur la même periode, les secteurs mal traités depuis des mois se sont redressés, comme celui de l’automobile et des banques. Graphiquement, en données quotidiennes, le mur des 393 points n’a pas pu être franchi. L’indice venait lors de sa dernière tentative de rallier le niveau après une envolée de 8%. Une pause légitime se met donc en place. La cible baissière se situe vers la zone de convergence des moyennes mobiles 50 et 100 jours, située actuellement vers 382 points. Il faudrait une relance rapide au delà des 393 points pour annihiler les risques de baisse, un scénario peu envisageable à ce stade de la configuration.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.