Proche d'une accélération des cours Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 23/10/2019 | 15:30

Poussé par les espoirs de négociations sur le Brexit, le Stoxx Europe 600, regroupant des valeurs de 17 pays, revient en gain depuis le début du mois d’octobre (+0.2%).



Parmi les parcours gagnants, notons Pandora à +20% au cours de la même période de référence et CYBG (+26%), toutes deux revalorisées par des brokers. A l’inverse, des dossiers emblématiques ferment la marche sur ce mois d’octobre, comme Hugo Boss (-23%), Thales (-19.5%), après des publications décevantes, puis Wirecard (-19%) et son interminable feuilleton de soupcons de fraudes comptables. Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact des plus hauts annuels, à 394 points. Certes les moyennes mobiles, de par leur orientation horizontale, confirment le large trend de consolidation sous cette borne haute.

Il faudrait dans l’idéal une cassure, validée par un pull back, pour redonner une réelle force à l’indice européen.

Il conviendra donc de surveiller le prochain dépassement, incitant les investisseurs à se positionner à l’achat. Seul un repli sous les 377 points fragiliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.