Vague de prises de bénéfices intenses

L’ensemble des composantes s’est retrouvé sous le joug des vendeurs. Ce fut le cas, de manière significative d’Ambu (-46%) et enfin de Siltronic (-33%), très affectée par le conflit commercial. Néanmoins quelques dossiers résistent à la phase tendancielle négative, l’espagnol Cellnex (+17%) et Wirecard (12%).



Graphiquement, en données journalières, le Stoxx Europe 600 vient de casser la ligne des 373 points. Cette nouvelle faiblesse confirme la pression technique sur l’indice. En effet, la moyenne mobile 20 jours reste orientée à la baisse, après avoir coupée la référence à 50 séances. Une nouvelle tentative de repli pourrait emmener les cours sur le prochain support des 358 points.

Il faudrait une relance dynamique au-dessus des 380 points, pour annihiler les risques de baisse à court terme.



