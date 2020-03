Bourse : les Services Collectifs et la Santé résistent mieux au coronavirus

Le STOXX 600 a perdu 19,5% de sa valeur entre le 7 janvier et le 10 mars. Nous avons retenu cette date car elle correspond au moment où les autorités chinoises ont identifié le virus jusque-là responsable de la pneumonie d'origine inconnue.

Le Coronavirus représente une menace pour la croissance économique mondiale et a déjà eu un impact négatif sur tous les secteurs sans exception. Ceux de nature cyclique encore plus durement que les autres. Pour preuve, on observe de fortes baisses dans l'industrie manufacturière, l'énergie et les voyages & loisirs. Le secteur pétrolier et gazier est le plus affecté, à cause du double impact coronavirus / chute du pétrole après la guerre de l'or noir lancée par l'Arabie Saoudite.

A contrario, les valeurs défensives jouent leur effet amortisseur : services collectifs, santé et immobilier affichent les contractions les plus faibles, malgré des écarts conséquents entre sociétés, à l'image de ce qui se passe dans les services collectifs par exemple :

Performances du STOXX EUROPE 600 UTILITIES (Bloomberg)

Le parcours du STOXX Europe 600