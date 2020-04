Coronavirus: La Fed détaille un plan de 2.300 milliards de dollars, priorité aux PME

La Fed, par l'intermédiaire des banques, offrira ainsi des prêts d'une durée de quatre ans aux entreprises de 10.000 employés maximum et elle achètera directement des obligations émises par les Etats, les comtés et les villes les plus peuplés du pays.

Son président, Jerome Powell, a déclaré que le rôle de la banque centrale dépassait désormais le seul maintien de la liquidité et du bon fonctionnement des marchés, et qu'il consistait aussi à assurer aux Etats-Unis qu'il disposait des moyens économiques et financiers de faire face à l'urgence sanitaire.

"La première priorité de notre pays doit être de répondre à cette crise de santé publique, d'apporter des soins aux malades et de limiter la poursuite de la propagation du virus", a-t-il dit dans un communiqué.

"Le rôle de la Fed est d'apporter autant de soutien et de stabilité que possible pendant cette période d'activité économique réduite et nos décisions d'aujourd'hui contribueront à assurer que la reprise à venir sera aussi solide que possible."

Les annonces de la Fed ont été bien accueillies par les marchés financiers: les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street se sont orientés à la hausse et en Europe, les Bourses ont amplifié leur progression, le Stoxx 600 gagnant jusqu'à près de 1% vers 12h55 GMT.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est remonté à plus 0,76%, contre à peine plus de 0,72% avant le communiqué de la banque centrale.

(Howard Schneider; version française Bertrand Boucey et Marc Angrand)