STOXX 600 : Les estimations de résultats en Europe continuent de chuter

Le consensus prévoit désormais une chute de 30,2% sur un an des profits des entreprises composant l'indice Stoxx 600 au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Il y a une semaine, ce chiffre n'était "que" de 21,9%.

Pour le troisième trimestre, le marché anticipe pour l'instant un recul annuel de 21,6%, contre 15,4% la semaine dernière.

"Au vu de l'arrêt total que marquent la plupart des économies en ce moment, le point bas de l'activité pourrait être inférieur à celui de 2008-2009, mais le rebond peut aussi être plus marqué et plus rapide", estime Emmanuel Cau, stratège actions de Barclays pour l'Europe, dans une note, en référence à la crise financière mondiale.

La banque britannique anticipe une chute de 30% à 40% des bénéfices des entreprises européennes sur l'ensemble de cette année.

Avant le début de la pandémie, les investisseurs s'attendaient pourtant à la fin de la "récession des bénéfices" en Europe qui a marqué la majeure partie de 2019, des espoirs rapidement balayés par l'impact de la crise sanitaire.

(Thyagaraju Adinarayan, version française Marc Angrand)