STOXX 600 : RTL dépasse les attentes grâce au numérique, l'action grimpe

L'action RTL bondit de 7,64% vers 8h20 GMT à la Bourse de Francfort, signant le meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600, lui-même en hausse de 0,25%.

Sur le trimestre, le groupe de médias a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% à 1,63 milliard d'euros, dépassant même la prévision la plus optimiste de 1,62 milliard du consensus d'analystes interrogés par Reuters. Ajustés des effets de changes et autres éléments, les revenus ont bondi de 4,6%.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté de 4,7% et il est également supérieur aux attentes du marché qui prévoyait un léger recul.

Le chiffre d'affaires a été soutenu par les activités numériques et la division Fremantle TV en charge de la production, a indiqué le diffuseur.

RTL, contrôlé par l'éditeur allemand Bertelsmann, a confirmé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires entre 2,5 et 5% cette année, hors effets de change, et s'attend à un Ebitda globalement stable en 2018.

(Douglas Busvine; Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)