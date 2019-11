Stratégie : la sélection "croissance fragile" continue à surperformer

Nous avions dressé un premier bilan en mai 2019, neuf mois après la constitution de la liste sous la forme d'un portefeuille Zonebourse doté de 10 000 EUR. A l'époque, cette sélection affichait une hausse de 8,5% pour 1% de gains au Stoxx Europe 600 sur la période août 2018 / mai 2019.

La surperformance de la liste s'est poursuivie depuis. Entre août 2018 et le 15 novembre 2019, les gains globaux ressortent à 19,2%, pour 9,5% de progression au STOXX Europe 600 NR (dividendes réinvestis). Sur la seule année 2019, la sélection Choppy Growth affiche 38,8% de gains, pour 23,4% à l'indice. Elle surperforme aussi le S&P500 sur les deux périodes.

Evolution du portefeuille depuis août 2018 (cliquer pour agrandir)

Sur les neuf positions, huit sont en territoire positif. Seul l'assureur britannique Beazley se retrouve en baisse de 2%. La star de la sélection, l'espagnole Cellnex, a poursuivi son ascension avec 69% de hausse depuis août 2018. Airbus (+38%) et SAP (+23%) montent sur le podium. Kering et Air Liquide surperforment aussi les indices sur des progressions à deux chiffres. Lundin Petroleum, Dometic et Eurofins sont aussi en progression, d'environ 5%. La sélection totalise 11 926 EUR au 15 novembre, pour 10 000 EUR investis.

Bâti pour évoluer dans un contexte de croissance faible, ce portefeuille s'en tire plus qu'honorablement dans le contexte si particulier de l'année 2019 : des performances boursières impressionnantes sur les marchés actions occidentaux, malgré des tensions commerciales à leur apogée.

Pour rappel, les théories d'investissement de Jefferies en août 2018 en version condensée :