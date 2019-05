L'indice plie sous les vents puissants de la consolidation Envoyer par e-mail :

L’indice européen a cédé pas loin de 5% au cours du mouvement baissier. Parmi les composantes du Stoxx Europe 600 NR, les scores sont parfois très lourds sur la semaine glissante, à l’image d’ArceloMittal qui perd 13.6% ou encore Siltronic -11.6%, ADP -14% et Faurecia -10%. L’ensemble des secteurs se trouve donc affecté par cette phase de consolidation intense.

En revanche, deux valeurs allemandes dominent le palmarès des hausses : Bechtle (+12%) et Thyssenkrupp (+10%).



Graphiquement, en données journalières, les cours ont réagi vivement au contact des 830 points. Le repli énergique a emmené l’indice vers la base du dernier mouvement de hausse, proche des 790 points. A ce niveau, quelques rachats ont permis de le relancer à très court terme.

Le maintien de la borne basse permettra de conserver l’objectif du rebond situé proche des 814 points. En revanche, la cassure des 790 points ouvrirait la voie à une extension baissière plus ample, avec comme cible prochaine les 780 points.

