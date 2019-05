Une trajectoire rectiligne qui emmène l'indice élargi au zénith Envoyer par e-mail :

Le palmarès des performances met en avant des gains impressionnants. Zalando se positionne en leader, en enregistrant 90% de plus-value, suivie de l’anglaise Ocado (+75%) et de la hollandaise ASM International (+67%). Altran, La première compagnie française se positionne en 4ème position, confirmant un rebond de grande envergure (+66%).



Graphiquement, en données journalières, aucun obstacle ne vient contrarier le rythme de progression. Les barrages graphiques sautent les uns après les autres, signe d’un courant acheteur déterminé. Les moyennes mobiles dessinent des trajectoires rectilignes validant ainsi un mouvement de fond durable pour rejoindre les 845 point. Il faudrait un repli sous les 809 points pour mettre en exergue un premier élément négatif dans la configuration actuelle.

