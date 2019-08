Strabag SE : Fin prochaine de la phase de distribution ? 01/08/2019 | 08:29 achat En cours

Cours d'entrée : 29.08€ | Objectif : 32.3€ | Stop : 28.4€ | Potentiel : 11.07% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Strabag SE et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32.3 €. Graphique STRABAG SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.13 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes. Graphique notations Sous-secteur Construction et ingénierie - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STRABAG SE 11.92% 3 323 VINCI 29.46% 58 357 CHINA STATE CONSTRUCTION EN.. 5.79% 35 919 LARSEN & TOUBRO -4.26% 28 274 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR.. -9.91% 22 458 CHINA RAILWAY GROUP LTD -7.87% 20 185 FERROVIAL 33.09% 19 317 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION .. -7.08% 18 642 BOUYGUES 3.32% 13 395 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRU.. 8.19% 12 399 POWER CONSTRUCTION CORPORAT.. 3.50% 11 023

Données financières (EUR) CA 2019 15 759 M EBIT 2019 534 M Résultat net 2019 342 M Trésorerie 2019 860 M Rendement 2019 4,58% PER 2019 8,96x PER 2020 9,15x VE / CA2019 0,13x VE / CA2020 0,13x Capitalisation 2 986 M Prochain événement sur STRABAG SE 30/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 38,88 € Dernier Cours de Cloture 29,10 € Ecart / Objectif Haut 47,5% Ecart / Objectif Moyen 33,6% Ecart / Objectif Bas 23,7% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Thomas Birtel Chief Executive Officer Alfred Gusenbauer Chairman-Supervisory Board Christian Harder Chief Financial Officer Andreas Batke Member-Supervisory Board Miroslav Cerveny Member-Supervisory Board