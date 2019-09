IDF : C'est le moment où jamais de devenir propriétaire !

* Exemple de financement pour l'acquisition d'un deux pièces (hors stationnement) sur la résidence Côté Seine à Le Mée-sur-Seine (77), lot 103 pour votre résidence principale d'un montant de 151.000€ TTC, avec 5.000€ d'apport et hors frais de notaire. La simulation de l'acquisition est réalisée en zone A, par une personne célibataire dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 22.000€, susceptible de bénéficier d'un prêt à taux zéro + 2019. Cet achat est financé au moyen de deux prêts : d'une part un prêt à 0% d'un montant de 60.000€ d'une durée de 25 ans avec un remboursement de 0€ pendant 15 ans puis 500€ pendant 10 ans (source anil.org au 03.09.2019), et d'autre part grâce à un prêt bancaire d'un montant de 86.000€ amortissable sur une durée de 15 ans à taux fixe pendant toute la durée du contrat, au taux de 0,81% (source meilleurstaux.com au 09.09.2019) avec un remboursement mensuel de 507,55€ hors assurances. Mensualités exprimées hors assurance. La présente simulation ne tient pas compte des frais de notaire et des éventuels frais de garanties. Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Photographie : Olivier Frajman.

tabloididf.pdf