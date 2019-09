Stradim Espace Finances : Lancement de la nouvelle saison à l'Espace Django

09/09/2019

Lancement de la nouvelle saison à l'Espace Django dont nous sommes fiers d'être partenaire.

Ce lieu de proximité ancré dans le quartier du Neuhof a pour vocation présenter des artistes variés et d'ouvrir sa programmation culturelle à de nombreux publics. L'Espace Django est convaincu du pouvoir de la culture pour donner des repères, éveiller le sens critique, le sens civique, nous proposons tout au long de l'année un ensemble d'actions culturelles, dans/hors/entre les murs. Il est question de découvrir, de sensibiliser, d'interroger. Permettre à chacun de développer de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Transmettre la passion, le goût de l'ouverture et de la découverte.

En plus de la programmation, c'est sur un autre terrain que l'Espace Django s'investit tout au long de l'année : une saison complète d'actions culturelles, à Django et dans les lieux de vie du neuhof, à l'intention des habitants du quartier. Des récréations artistiques, des concerts aux fenêtres, des impromptus, des créations partagées, des ateliers, des visites guidées… tout l'enjeu est là : une multitude de formats, une offre culturelle au quotidien pour éveiller, surprendre, interpeller et permettre à chacun de se construire une relation vivante et diversifiée à l'art.

