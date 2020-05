STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG : Opinion positive de Deutsche Bank

Données financières (EUR) CA 2020 251 M EBIT 2020 37,4 M Résultat net 2020 23,0 M Dette 2020 54,0 M Rendement 2020 1,07% PER 2020 37,0x PER 2021 29,5x VE / CA2020 4,09x VE / CA2021 3,67x Capitalisation 973 M Graphique STRATEC SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STRATEC SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 80,75 € Dernier Cours de Cloture 80,90 € Ecart / Objectif Haut 19,9% Ecart / Objectif Moyen -0,19% Ecart / Objectif Bas -14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marcus Wolfinger Chairman-Management Board Frank Hiller Chairman-Supervisory Board Robert Siegle Head-Finance & Human Resources Stefanie Remmele Independent Member-Supervisory Board Rainer Baule Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STRATEC SE 32.62% 1 051 THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.82% 133 213 DANAHER CORPORATION 5.33% 114 297 INTUITIVE SURGICAL, INC. -12.50% 60 323 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION -21.49% 49 677 ILLUMINA, INC. -2.64% 47 480