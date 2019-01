Straumann nomme un nouveau directeur des ressources humaines

Zurich (awp) - Straumann a nommé un nouveau responsable des ressources humaines en la personne d'Alastair Robertson, qui fera également partie de la direction. Il prendra la suite d'Alexander Ochsner dès mi-2019, a précisé mardi le spécialiste des implants dentaires.

Au cours des deux dernières années, le groupe a traversé de nombreux changements organisationnels et culturels. Dans le même temps, il a établi des filiales dans six pays et acquis une dizaine d'entreprises. Les effectifs sont ainsi passés de 3800 à environ 6000, rappelle l'entreprise.

M. Robertson a été responsable des ressources humaines et membre de la direction pour plusieurs entreprises, dont Kingfisher, depuis 2016, qui compte 79'000 employés, C&A entre 2014 et 2016 et Panalpina entre 2007 et 2014.

De son côté, M. Ochsner prendra une nouvelle fonction au sein de Straumann qui ne requerra plus sa présence au comité de direction. Son nouveau poste sera annoncé ultérieurement, précise le groupe sans donner de plus amples détails.

ol/al