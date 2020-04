Straumann: versement du dividende accepté et renforcement du conseil

Données financières (CHF) CA 2020 1 689 M EBIT 2020 414 M Résultat net 2020 323 M Trésorerie 2020 3,43 M Rendement 2020 1,02% PER 2020 31,9x PER 2021 24,8x VE / CA2020 6,14x VE / CA2021 5,09x Capitalisation 10 376 M Graphique STRAUMANN HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STRAUMANN HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 922,59 CHF Dernier Cours de Cloture 654,00 CHF Ecart / Objectif Haut 75,8% Ecart / Objectif Moyen 41,1% Ecart / Objectif Bas 0,92% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Guillaume Daniellot Chief Executive Officer Gilbert Achermann Chairman Gerhard Bauer Head-Research, Development & Operations Peter Hackel Chief Financial Officer Thomas Straumann Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STRAUMANN HOLDING AG -31.19% 11 878 ABBOTT LABORATORIES -4.75% 139 153 MEDTRONIC PLC -17.06% 120 856 STRYKER CORPORATION -21.09% 62 405 BECTON, DICKINSON AND COMPANY -12.60% 62 307 BAXTER INTERNATIONAL INC. 1.57% 41 180